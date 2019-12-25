Под Тернополем люди встали на защиту героя, убившего грабителя-рецидивиста: видео и детали истории

В городе Почаев Тернопольской области горожане защищают от правоохранителей 47-летнего мужчину, который зарезал ножом вора, застав его у себя в доме.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "Чрезвычайных новостей".

Андрей - мужчина, которого подозревают в убийстве - жил один. Злоумышленник длительное время наблюдал за ним и узнал, где хозяин прячет ключ. Выломал двери в летнюю кухню, взял ключ от дома и пошел грабить помещение. Хозяин вернулся вечером и открытой двери не удивился - подумал, что в гости пришла сестра Наталья. Но уже в доме застал грабителя, который слезал с чердака.

Злоумышленник начал угрожать хозяину ножом. В то время на шум прибежала сестра Андрея. Мужчина испугался, что вор может убить женщину и ударил первым. Всего нанес 6 ударов ножом. Затем попросил родственницу вызвать медиков и полицию. Грабитель пытался убежать, но во дворе потерял сознание. Впоследствии скончался в карете "скорой". Как стало известно следователям, он уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Теперь хозяину ограбленного помещения грозит лишенных свободы за умышленное убийство при превышении пределов необходимой самообороны. Горожане защищают мужчину. Говорят, что на его месте поступили бы так же и даже ставят в пример.

Как информировал "Апостроф", в Запорожье задержали ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек. Преступная группа осуществляла тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег.



