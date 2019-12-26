Карпаты в снегу: появилось новое яркое фото

В сети показали красивое фото заснеженных Карпат 26 декабря.

Об этом сообщают на странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facedook.

Зимняя сказка уже пришла в западную Украину. Там "белым покрывалом" уже накрыло горы и землю.

"По состоянию на 8:15, 26.12.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северный 9 м/с. Температура воздуха -10 °С", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", на католическое Рождество, 25 декабря, западную Украину засыпало снегом. Люди в интернете публикуют фотографии сказочной красоты горной местности страны.

Напомним, синоптик отмечала, что в Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей территории страны, апогеем которых станет похолодание, что порадует украинцев на ближайших выходных.