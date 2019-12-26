RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

10:17
Киевский бизнесмен рассказал о попытках рейдерского захвата его предприятия
10:02
Джамала повторила свой детский образ, и получилось очень забавно
08:57
Скандал с лоббированием аренды в Борисполе: в Mcdonald’s сделали заявление
07:00
Встречаем Новый год без майонеза: три легких салата к праздничному столу

25 декабря

19:00
Украсить елку по-голливудски: какой новогодний декор выбирают знаменитости
14:02
Как Netflix, только "Такфлікс": в Украине появится сервис для просмотра новинок украинского кино
09:28
Провожаем 2019-й и вспоминаем тех, кто отличился: итоги года от фак-апов до главных побед
07:00
Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году

24 декабря

19:00
Тонкая талия всего за 5 простых, но эффективных шагов: как похудеть без диет и таблеток
18:28
В украинский прокат выходит мультфильм "Шпигуни під прикриттям"
18:07
Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала
17:46
На улице нашли котенка, который выглядит как маленький Йода - за ним уже выстроилась очередь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Карпаты в снегу: появилось новое яркое фото

четверг, 26 декабря 2019, 10:01
переглянути новину українською

В сети показали красивое фото заснеженных Карпат 26 декабря.

Об этом сообщают на странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facedook.

Зимняя сказка уже пришла в западную Украину. Там "белым покрывалом" уже накрыло горы и землю.

"По состоянию на 8:15, 26.12.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северный 9 м/с. Температура воздуха -10 °С", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", на католическое Рождество, 25 декабря, западную Украину засыпало снегом. Люди в интернете публикуют фотографии сказочной красоты горной местности страны.

Напомним, синоптик отмечала, что в Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей территории страны, апогеем которых станет похолодание, что порадует украинцев на ближайших выходных.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: