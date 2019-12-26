Под Николаевом иностранцы попали в смертельное ДТП, много пострадавших: фото

В Николаевской области в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2171 и внедорожника Volkswagen Touareg погибла 66-летняя женщина, еще шестеро людей, среди которых иностранцы, были госпитализированы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Как сказано в сообщении, ДТП произошло в четверг, 26 декабря, около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 Благовещенское - Николаев.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Ее последствия ужасны: на месте происшествия погибла 64-летняя пассажир ВАЗ, оба водителя и четверо пассажиров внедорожника, среди которых граждане Германии - 33-летняя женщина и дети 7-ми, 3-х и 1 года, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В полиции обратились к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, с просьбой звонить по спецлинии 102.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 24 декабря, на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля: один человек погиб.