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В Украине начали испытания дальнобойных реактивных снарядов: фото

пятница, 27 декабря 2019, 16:26
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Украинское конструкторское бюро "Южное" начало испытания 122-мм реактивных снарядов собственной системы залпового огня "Тайфун-1".

Об этом сообщается на сайте государственного оборонного предприятия.

В КБ уточнили, что на базе "Тайфун-1" проводятся работы по созданию управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий новых систем "Тайфун-2" и "Тайфун-4".

Также в сети были опубликованы снимки с испытаний новых 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1".

Впервые макет снаряда "Тайфун-1" с увеличенной дальностью стрельбы был представлен на Международной выставке "Оружие и Безопасность-2019" в Киеве, в октябре 2019 года. Он отличается от своих аналогов в два раза увеличенной дальностью. Также разработчики сообщили о проектировании снарядов для систем "Тайфун-2" (аналог комплекса "Ураган"), "Тайфун-3" (аналог "Смерч" и "Ольха"), "Тайфун-4".

Следует отметить, что до 2014 года в Украине вообще не изготавливали реактивных снарядов и комплексов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в ходе учений Воздушных Сил со стрельбой на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области были совершены более полусотни запусков боевых ракет.

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