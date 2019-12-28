Снег и плюсовая температура: синоптики дали прогноз на последнюю субботу 2019 года

Синоптики дали свежий прогноз погоды на субботу, 28 декабря, - в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и прогнозируют осадки.

Снег с дождем прогнозируют во всех областях, кроме Крыма - там будет падать дождь.

Температура воздуха в Украине:

на западе -2+3 градусы;

на востоке - 0+4 градусы;

на севере - 0+6 градусов;

на юге и в Крыму - 6-9 градусов;

в центре Украины и Киеве - 2-5 градусов;

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.