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Снег и плюсовая температура: синоптики дали прогноз на последнюю субботу 2019 года

суббота, 28 декабря 2019, 06:24
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Синоптики дали свежий прогноз погоды на субботу, 28 декабря, - в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и прогнозируют осадки.

Снег с дождем прогнозируют во всех областях, кроме Крыма - там будет падать дождь.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе -2+3 градусы;
  • на востоке - 0+4 градусы;
  • на севере - 0+6 градусов;
  • на юге и в Крыму - 6-9 градусов;
  • в центре Украины и Киеве - 2-5 градусов;

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

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