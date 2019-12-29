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Отрезали волосы и избили: под Винницей студентки устроили зверскую расправу над сверстницей, видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 07:27
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В Винницкой области девушки-подростки жестоко избили свою ровестницу 15-летнюю Ольгу Полонськую, два часа ее пытали, а потом отрезали волосы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Пострадавшая уже сутки в травматологии. У девушки огромный синяк под глазом, трещина в челюсти и многочисленные ушибы. Ее накануне в общежитии училища избили девушки из соседней комнаты.

"Настя начала меня сначала бить по щекам и за волосы таскать, бросила меня на землю. Потом Аня села на меня и начала кулаками по голове бить и смеялась с меня", - рассказывает потерпевшая Ольга Полонская.

После избиения девушке отрезали кухонным ножом ее длинные волосы. Потом Ольга вырвалась и побежала к вахтерши на первый этаж. Впрочем, женщина, посоветовавшись с воспитателем общежития, решила не вызывать ни медиков, ни полицию.

"Я сказала девочку дать успокоительное, посмотреть, как будет себя вести. Ее с четвертого этажа перевели на первый, она была здесь на глазах у дежурной", - говорит воспитатель общежития Наталья Вотинцева.

Уже на следующий день об избиении Оли узнала ее двоюродная сестра. Именно она вызвала скорую. Врачи об инциденте сообщили полиции.

"Полицейские опросили трех злоумышленниц. Они частично признают вину. За истязание группой лиц предусмотрено наказание от 5 до 10 лет заключения", - рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Трех студенток железнодорожного характеризуют крайне негативно. Особенно 17 летнюю сироту - Аню. Конфликт между девушками возник давно и все за деньги, признаются в училище. Якобы Оля взяла банковскую карту своей подруги, но потом все же вернула.

Били, но не за деньги, по телефону рассказывает 16-летняя Настя: "Она говорила на меня всякую гадость о том, что я гуляю со старым дедом, каким-то дядей. Я защищала свою честь".

Полицейские с обидчиц взяли объяснения и отпустили. Все они поехали на каникулы к родственникам и опекунам. Олю уже через несколько дней выпишут из больницы, но теперь девушке необходима психологическая реабилитация.

Напомним, что в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) ученик 9-го класса местной школы №24 избил молотком учительницу, которая грозилась не допустить его к государственному экзамену.

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