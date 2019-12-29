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Прилетают смертельные "подарки": появился грустный рассказ о провокациях боевиков на Донбассе, фото

воскресенье, 29 декабря 2019, 09:45
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Стало известно, что боевики ЛНР коварно обстреливают мирных жителей Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как отмечают военные, враг это делает обычно вызывающе, как днем так и ночью. Обстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов здесь слышать обычно, хотя иногда обстреливают и из тяжелого вооружения.

"Жилье дедушки и бабушки, которые обстреляли находится в поле зрения боевиков не расстоянии. Так и на этот раз противник даже не сомневался, когда нажимал на крючок, применяя крупнокалиберный пулемет", - рассказал военнослужащий Виктор.

Для самих местных жителей такие обстрелы уже стали почти обычным явлением.

"К обстрелам трудно привыкнуть. Когда обстреливают из стрелкового оружия, прячемся дома, а если мины или что-то тяжелое, тогда в подвале. Иногда мы уже даже и не замечаем. В 2018 году был случай, когда я работал во дворе, во время очередного обстрела прострелили руку, кость и сухожилие перебило, пуля прошла на вылет. Если бы не украинские военные уже давно бы истек кровью и умер", - отметил местный житель Николай.

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Напомним, что снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе . Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.

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