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Снег и заморозки: синоптики дали прогноз на последнее воскресенье года

воскресенье, 29 декабря 2019, 06:27
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В последнее воскресенье года в Украину придет настоящая новогодняя погода - снега и минусовая температура.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В западных областях Украины в течение суток ожидают снег. Ночью столбик термометра опустится до -1 ...-5 градусов, а днем покажет -1 ...-3 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток мокрый снег с дождем. Столбик термометра ночью покажет -1...0 градусов, днем температура снизится до -1...-3 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах будет идти снег. Только в Донецке и Запорожье без осадков. Температура воздуха -2... +1 градуса ночью и -2 ... 0 днем. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/ с.

На юге Украины дождь с мокрым снегом. Солнечно будет только в Херсоне. Ртутный столбик покажет -1... +2 градуса ночью и +2 ...+5 градусов днем. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

На севере в течение целых суток ожидают ожидают -1...-3 градуса, снег. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В столице суточная температура составит -3...-1 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В течение суток будет идти снег.

Как сообщал "Апостроф" ранее, несмотря на отнюдь не новогоднюю погоду на большей части территории Украины, в сети показали фото настоящей зимней сказки - заснеженной Карпатской вершины.

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