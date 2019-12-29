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Свершилось: появились свежие фото и детали обмена пленными под Горловкой

воскресенье, 29 декабря 2019, 17:29
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Фото: ОПУ/Facebook

В воскресенье, 29 декабря, в процессе большого обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, который состоялся на КПВВ "Майоровское" в Донецкой области, было освобождено 76 украинсиких заложников.

Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

"76 удерживаемых украинцев освобождены и на контролируемой нами территории. Небольшой фотоотчет о последних прибывших на родную землю", - подписали в администрации президента опубликованные фотографии.

Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Обмен пленными 29 декабря: новые фото
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Как сообщал "Апостроф", раньше появился список освобожденных украинцев.

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