Свершилось: появились свежие фото и детали обмена пленными под Горловкой

В воскресенье, 29 декабря, в процессе большого обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, который состоялся на КПВВ "Майоровское" в Донецкой области, было освобождено 76 украинсиких заложников.

Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

"76 удерживаемых украинцев освобождены и на контролируемой нами территории. Небольшой фотоотчет о последних прибывших на родную землю", - подписали в администрации президента опубликованные фотографии.

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Как сообщал "Апостроф", раньше появился список освобожденных украинцев.