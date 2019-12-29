Взяли пример с России: сети повеселило видео торжественного открытия светофора в Конотопе

В городе Конотоп Сумской области в присутствии мэра города с торжествами открыли новый светофор.

Видео разместили на платформе YouTube.

Открытие светофора по улице Успенской-Троицкой ведущая назвала знаковым и долгожданным событием для всего города. К приветственному слову пригласили даже мэра Артема Семенихина, который и перерезал желто-голубую ленту и тем самым открыл светофор.

Однако, как оказалось, светофор работает по вызову - для того, чтобы перейти дорогу, необходимо нажать кнопку. Это оказалось под силу не всем жителям города.

Между тем в сети видео вызвало волну шуток.

"Думали, что это - дно, но снизу постучали"

"А где оркестр и фанфары? Непорядок"

"Недавно смеялись над такими видео с запоребрика, а сами делаем то же"

"Как я мог пропустить такое событие мирового масштаба?", - пишут пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в России произошло очередное "торжественное" открытие. На этот раз чиновники Тамбовской области открыли пешеходную дорожку.