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Отношения Путина и Лукашенко высмеяли меткой фотожабой

понедельник, 30 декабря 2019, 15:36
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В сети обсуждают напряженные отношения между президентом Беларуси Александром Лукашенко и российским главой государства Владимиром Путиным. По этому случаю была опубликована фотожаба.

Работу представил пользователь ЗимородокЪ в Twitter.

На картинке показано, как Лукашенко и Путин идут в разные стороны, а тем временем между ними пробегает черная кошка.

Еще недавно Лукашенко говорил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны будут втянуты в войну.

Также недавно он заявил, что Украина якобы сама "подставилась" в 2014 году, дав повод к агрессии России.

Как сообщал "Апостроф", ранее возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.

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