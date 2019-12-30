Отношения Путина и Лукашенко высмеяли меткой фотожабой

В сети обсуждают напряженные отношения между президентом Беларуси Александром Лукашенко и российским главой государства Владимиром Путиным. По этому случаю была опубликована фотожаба.

Работу представил пользователь ЗимородокЪ в Twitter.

На картинке показано, как Лукашенко и Путин идут в разные стороны, а тем временем между ними пробегает черная кошка.

Еще недавно Лукашенко говорил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны будут втянуты в войну.

Также недавно он заявил, что Украина якобы сама "подставилась" в 2014 году, дав повод к агрессии России.

Как сообщал "Апостроф", ранее возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.