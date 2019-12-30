RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

07:00
Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола

29 декабря

18:28
Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам
12:40
Полякова на колене сделала Каменских предложение, от которого не отказаться
09:20
Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
07:32
Как на Х-фактор 10 прошел гранд-финал: видео выступлений и главные события
07:00
Готовим горячий глинтвейн к праздникам: пошаговый рецепт и секреты с приправами

28 декабря

23:13
На шоу Х-фактор 10 выбрали победителя - кто он
22:19
Няня детей Оли Поляковой выступила на Х-фактор 10 с первой авторской песней - танцевал даже Данилко
19:00
10 бюджетных, но приятных подарков на Новый год: как уложиться в 300 гривен
15:00
Каким на Х-фактор 10 будет суперфинал, и кто же одержит победу
14:03
Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность
12:35
Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине поймали вооруженную банду, совершавшую налеты на дома: фото

понедельник, 30 декабря 2019, 08:12
переглянути новину українською
Фото: ГУНП Нацполиции в Хмельницкой области

В Украине правоохранители задержали опасную банду, занимавшуюся разбойными нападениями на дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, 26 декабря пятеро неизвестных мужчин в балаклавах проникли в дом жителей с. Брага Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

"Злоумышленники избили и связали заготовленными заранее веревками трех членов семьи, после чего завладели 41 000 гривен, пенсионной банковской карточкой и четырьмя мобильными телефонами. Среди пострадавших - две женщины, 1949 и 1983 рождения, и 45-летний мужчина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре были установлены личности трех нападавших - ими оказались 36-летний житель Киевской области, 52-летний житель Донецка и 47-летний житель Каменец-Подольского, которые скрывались в Киевской области.

Оперативники задержали трех злоумышленников. Среди вещей, изъятых у подозреваемых во время обысков, - пистолет, пневматическая винтовка, различные патроны, балаклавы, номерные знаки на автомобиле.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас сотрудники полиции проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории других областей Украины и разыскивают еще двух сообщников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киево-Святошинском районе задержали опасную банду, в которую входил боевик ЛНР.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: