В Украине поймали вооруженную банду, совершавшую налеты на дома: фото

В Украине правоохранители задержали опасную банду, занимавшуюся разбойными нападениями на дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, 26 декабря пятеро неизвестных мужчин в балаклавах проникли в дом жителей с. Брага Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

"Злоумышленники избили и связали заготовленными заранее веревками трех членов семьи, после чего завладели 41 000 гривен, пенсионной банковской карточкой и четырьмя мобильными телефонами. Среди пострадавших - две женщины, 1949 и 1983 рождения, и 45-летний мужчина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре были установлены личности трех нападавших - ими оказались 36-летний житель Киевской области, 52-летний житель Донецка и 47-летний житель Каменец-Подольского, которые скрывались в Киевской области.

Оперативники задержали трех злоумышленников. Среди вещей, изъятых у подозреваемых во время обысков, - пистолет, пневматическая винтовка, различные патроны, балаклавы, номерные знаки на автомобиле.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас сотрудники полиции проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории других областей Украины и разыскивают еще двух сообщников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киево-Святошинском районе задержали опасную банду, в которую входил боевик ЛНР.