"Боги маркетинга": сеть взбудоражили фото необычных новогодних товаров в Украине

В Мелитополе Запорожской области в сети супермаркетов "Сильпо" перед праздниками начали продавать необычные товары - фасованные блюда к новогоднему столу.

Фото разместило издание "РИА-Мариуполь".

Самый популярный новогодний салат - оливье - в маркете продают, закатанным в банки. Можно приобрести банку, весом 800, 1500 и 1800 граммов. Салат готов к употреблению, нужно лишь добавить майонез. Можно купить и другие салаты. Салат из курицы с овощами обойдется в 259 грн за 1800 г. Салат "Нежность"в банке на 1500 г "потянет" на 199 грн.

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Расфасованным в пластиковые контейнеры в отделе кулинарии также продают студень. За 100 граммов нужно выложить чуть больше 13 грн.

Как ранее сообщал "Апостроф", рост цен на продукты в Украине, который в команде президента Зеленского хотят остановить возвращением госрегулирования накануне новогодних праздников, стал поводом для шуток в соцсетях.