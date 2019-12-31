Чем грозит сочетание алкоголя с таблетками: медики сделали серьезное предупреждение

Накануне Нового года 2020 медики предупредили об опасности сочетания алкоголя с таблетками - если уже успели выпить, от приема медпрепаратов лучше отказаться.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

По словам врача-диетолога Инны Раилко, есть только один препарат, который безопасно употреблять с алкоголем, - это активированный уголь.

"Категорически запрещено принимать такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Очень часто после праздничного стола люди боятся каких-то аллергических реакций", - отметила она.

Также нельзя сочетать алкоголь с успокоительными препаратами, снотворными и антидепрессантами. Под запретом смесь спазмолитиков и водки, потому, что оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности.

Противовоспалительные средства в сочетании с алкоголем могут вызвать кровотечение. Обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок, антибиотики - на печень.

Напомним, что "Апостроф" подготовил искренние и душевные поздравления с наступающим Новым годом в прозе, красивые стихи, а также примеры праздничных смс.