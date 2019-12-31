RU  UA  EN

среда, 1 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 декабря

19:00
Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий
16:29
Среди пленников украинец: пираты совершили дерзкое нападение на судно в море у Камеруна
14:28
В мире начали встречать Новый год 2020: яркие фото и видео
12:36
Зеленский накануне Нового года провел переговоры с Путиным: первые подробности
10:00
Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото
09:58
Отказал двигатель прямо в небе: в России произошло серьезное ЧП с самолетом
07:00
Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол

30 декабря

19:45
Пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта - рэпчика от Илона Маска фаны не дождались
19:00
Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь
17:31
Грузовик снес бабушку с детьми: момент жуткого смертельного ДТП в России попал на видео
17:18
"Щедрик" Леонтовича должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО - Герман Макаренко
16:12
Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чем грозит сочетание алкоголя с таблетками: медики сделали серьезное предупреждение

вторник, 31 декабря 2019, 23:55
переглянути новину українською
Фото: goodhouse.com.ua

Накануне Нового года 2020 медики предупредили об опасности сочетания алкоголя с таблетками - если уже успели выпить, от приема медпрепаратов лучше отказаться.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

По словам врача-диетолога Инны Раилко, есть только один препарат, который безопасно употреблять с алкоголем, - это активированный уголь.

"Категорически запрещено принимать такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Очень часто после праздничного стола люди боятся каких-то аллергических реакций", - отметила она.

Также нельзя сочетать алкоголь с успокоительными препаратами, снотворными и антидепрессантами. Под запретом смесь спазмолитиков и водки, потому, что оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности.

Противовоспалительные средства в сочетании с алкоголем могут вызвать кровотечение. Обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок, антибиотики - на печень.

Напомним, что "Апостроф" подготовил искренние и душевные поздравления с наступающим Новым годом в прозе, красивые стихи, а также примеры праздничных смс.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных

Процесс завершен: все подробности, фото и видео обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: