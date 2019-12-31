Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где ограничат движение: все подробности

В ночь на 1 января 2020 года в столице Украины будет продлена работа автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. При этом фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом говорится на сайте КП "Киевпасстранс".

Практически все маршруты общественного транспорта в Киеве будут работать до 3, 4 или даже 5 часов утра.

В то же время отмечается, что в связи с празднованием Нового года на Софиевской площади ограничат движение транспорта.

"Машины не будут пропускать на Владимирским проезде и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января", - говорится в сообщении.

Что касается метрополитена, то в ночь с 31 на 1 он будет работать на три часа дольше.

С полным списком изменений в работе общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что 31 декабря жителей северных областей Украины ждет настоящее чудо - долгожданный снег.