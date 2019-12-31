Появилось видео оригинального новогоднего поздравления украинцев из Антарктиды

Полярники поздравили украинцев с Новым годом.

Соответствующее видео опубликовало Министерство образования на YouTube.

В видеопоздравлении участники 24-й украинской антарктической экспедиции желают каждому украинцу добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое.

Отметим, что на данный момент на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находятся 12 украинцев, которые принимают участие в летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Ранее "Апостроф" собрал поздравления с Новым годом 2020 в смс, которые можно адресовать родным, друзьям и коллегам.