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Високосный год 2020: какие запреты существуют и с чем они связаны

вторник, 31 декабря 2019, 20:40
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2020 год, который пройдет под знаком Белой Металлической крысы, будет еще и високосным. Вокруг этого года существует много суеверий и не только потому что он насчитывает 366 дней, вместо 365.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", прибавка в один день объясняется тем, что полный оборот вокруг солнца наша планета делает за 365 дней с “хвостиком”. За 4 года “хвостик” увеличивается и образуется один лишний день, который добавляют к февралю.

История високосного года уходит корнями в седую древность. Легенда гласит, что некий Касьян предал Бога, за что последний наложил на него наказание, три года беднягу били по голове тяжелым, тупым предметом, а на четвертый опускали с Небес на Землю. По другому преданию, святой Касьян поставлен охранять ворота Ада, но раз в 4 года, 29 февраля, он берет отпуск и отправляется отдохнуть на Землю.

Что касается суеверий, то в этот год не стоит:

Начинать серьезные проекты. Это касается покупки и продажи недвижимости, заключения контрактов, переездов на новое место жительства и пр. В общем, сидите весь год как мышь под веником, избегая принятия кардинальных решений.

Жениться, выходить замуж, разводиться. Развод может оказаться поспешным, а брак не долговременным.

Рожать ребенка. Считается, что ребенок, рожденный в високосный год, будет несчастливым.

Переезжать. Помните, что в високосном году катастроф (аварий) в разы больше.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПЦУ сделала важное заявление о "запрете" венчания в високосный год.

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