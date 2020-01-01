Что можно сделать с елкой после праздников: полезный лайфхак

Вскоре после праздников с новогодней елки придется снимать украшения, гирлянды и выбрасывать ее, однако существуют способы использовать дерево с пользой.

Об этом сообщает CNN.

Если вы живете в собственном доме, то у вас есть возможность использовать новогоднюю сосну или ель в качестве удобрения, просто бросив ее на компостную кучу. Для жителей городов следует поискать пункты приема деревьев и передать их в такие утилизационные центры.

Также для владельцев своих садов дерево можно использовать, чтобы выравнивать и декорировать клумбы и дорожки. Ветки елок и сосен хорошо защищают от снега и мороза, а потому ими можно прикрыть растения, которые остались зимовать на улице.

В квартире же ветки елок и сосен можно разложить в небольшие мешочки или емкости с водой по всей квартире. Так праздничный запах хвои сохранится с вами даже после того, как вы уберете елку.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году.