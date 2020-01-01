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Панда устроила забавные развлечения со снеговиком и стала звездой сети: видео

среда, 01 января 2020, 05:33
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В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как большая панда по имени Да Мао в Канаде ломает снеговика в своем вольере.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

После публикации видео зоопарком животное стало настоящей звездой сети.

Стоит отметить, что панды не впадают в спячку зимой, как другие медведи, и очень любят играть со снегом. Снеговик не простоял в вольере и 3-х минут.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появились впечатляющие фотографии встречи животных Киевского зоопарка с первым снегом. На снимках изображены тигр, лама, олени, а также козы, которые по-разному реагируют на первые проявления зимы.

Между тем, на популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.

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