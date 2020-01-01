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Снега хватит всем, но: синоптики заинтриговали прогнозом на 1 января

среда, 01 января 2020, 06:20
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Фото: pixabay.com

В первый день 2020 года, 1 января, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 января будет колебаться в районе нулевой отметки термометра. В большинстве регионов страны прогнозируется от -1 до 2 градусов Цельсия.

В южных регионах будет теплее: в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму ожидается от 2 до 5 градусов тепла.

Почти во всех областях Украины 1 января, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, однако, учитывая температуру, он будет мокрым, местами – с дождем. Без осадков останутся только некоторые западные области: Львовская, Волынская, Тернопольская и Ровенская.

Как ранее сообщал "Апостроф", на популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.

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