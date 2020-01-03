Морозы до -9: синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине

В пятницу, 3 января, в Украине сохранится прохладная погода, в некоторых регионах ночью похолодает до 9 градусов ниже нуля.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет во Львовской и Черновицкой областях, где столбик термометра опуститься ночью до -7…-9 градусов, зато днем воздух в этих регионах прогреется до +4… +6 градусов.

В целом в Украине температура воздуха днем будет колебаться в районе 3…4 градусов выше нуля, а ночью опуститься до 4…5 градусов мороза.

Осадков на территории страны не ожидается, будет переменная облачность.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.