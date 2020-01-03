Новый "Груз 200": на Донбассе ликвидировали очередного боевика, фото

В первый день 2020 года на Донбассе ликвидировали боевика по имени Кирилл Сугань.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"01.01.20 Сугань Кирилл сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!", - написал он.

Известно, что Сугань Кирилл Сергеевич родился в городе Донецк 9 июня 1992 года. Больше информации о боевике незаконных вооруженных формирований нет. В сети опубликовали его фото.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные показали, как боевики на Донбассе, сами того не предполагая могут стать "грузом 200".

Также ранее на Донбассе ликвидировали российского наемного боевика Виталия Коломийцева по кличке "Пумба".