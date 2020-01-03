Украинцев ждут "мокрые" выходные и морозец на Рождество: свежий прогноз

На выходных, 4 и 5 января, в Украине увеличится осадков, будет падать мокрый снег.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере.

А 5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и ненадолго.

Ветер будет дутьс северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем 1+5 градусов, в Крыму до +5 +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная +1 +4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.