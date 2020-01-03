RU  UA  EN

пятница, 3 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 января

14:00
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака - Подробный прогноз от астролога
13:30
Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу
13:19
Украинцев ждут "мокрые" выходные и морозец на Рождество: свежий прогноз
13:15
В Украине продолжают расцветать подснежники: опубликованы новые фото
12:50
Археологи нашли в Китае еще пару сотен терракотовых воинов: фото
11:37
Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото: ее старшая дочь - копия мамы
10:35
Украинские пограничники задержали адепта СССР: опубликованы фото
08:44
Адский стыд: сети возмутил эксперимент с фигуранткой дела Шеремета, фото и видео
07:52
Крушение самолета "Антонов" в Судане: появились новые данные о жертвах
07:12
Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления
06:52
"Джавелины" стали еще мощнее: США приготовили "сюрприз" для российской армии
06:30
Гороскоп на 3 января: Весов ждет сильная конкуренция, а Рыбам придется решать чужие проблемы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцев ждут "мокрые" выходные и морозец на Рождество: свежий прогноз

пятница, 03 января 2020, 13:19
переглянути новину українською

На выходных, 4 и 5 января, в Украине увеличится осадков, будет падать мокрый снег.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украину придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере.

А 5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и ненадолго.

Ветер будет дутьс северо-запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем 1+5 градусов, в Крыму до +5 +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная +1 +4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: