Морозы усиливаются: синоптики дали прогноз на выходные

Синоптики дали свежий прогноз погоды на выходные, 4 и 5 января, - в Украине усиливаются морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 4 января, по всей Украине днем будет плюсовая температура, ночью небольшие морозы от -1 до -4.

Снег с дождем прогнозируют на западе Украины и Житомире, на остальной части страны - ясно, без осадков.

Температура воздуха в Украине:

на западе +2+4 градусы;

на востоке +2+4 градусы;

на севере +2+4 градусов;

на юге и в Крыму +2+8 градусов;

в центре Украины и Киеве +2+4 градусов;

В воскресенье, 5 января, в Украине похолодает, днем прогнозируют небольшие морозы.

Снег с дождем прогнозируют по всей Украине.

Температура воздуха:

на западе 0+2 градусы;

на востоке -1+2 градусы;

на севере -1+2 градусов;

на юге и в Крыму 0+8 градусов;

в центре Украины и Киеве 0+2 градусов;

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.