RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 января

07:00
Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику

3 января

19:00
Как компенсировать последствия новогоднего стола - 3 простых упражнения на 15 минут в день
18:19
В США скончался боксер с уникальным рекордом
17:00
Леонардо ДиКаприо увез молодую возлюбленную на экзотический остров: пикантные фото пары
16:26
"Динамо" усилилось полузащитником российского клуба: видео
15:00
Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото
14:55
Скандальный футболист попал в аварию: фото
14:09
Легендарному боксеру поставлен страшный диагноз
13:30
Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу
12:58
Не смог досчитать до 10: в Англии футбольный судья попал в дикий скандал
11:37
Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото: ее старшая дочь - копия мамы
10:47
Известный футболист едва не остался без руки, запуская фейерверк: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Морозы усиливаются: синоптики дали прогноз на выходные

суббота, 04 января 2020, 06:26
переглянути новину українською

Синоптики дали свежий прогноз погоды на выходные, 4 и 5 января, - в Украине усиливаются морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 4 января, по всей Украине днем будет плюсовая температура, ночью небольшие морозы от -1 до -4.

Снег с дождем прогнозируют на западе Украины и Житомире, на остальной части страны - ясно, без осадков.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе +2+4 градусы;
  • на востоке +2+4 градусы;
  • на севере +2+4 градусов;
  • на юге и в Крыму +2+8 градусов;
  • в центре Украины и Киеве +2+4 градусов;

В воскресенье, 5 января, в Украине похолодает, днем прогнозируют небольшие морозы.

Снег с дождем прогнозируют по всей Украине.

Температура воздуха:

  • на западе 0+2 градусы;
  • на востоке -1+2 градусы;
  • на севере -1+2 градусов;
  • на юге и в Крыму 0+8 градусов;
  • в центре Украины и Киеве 0+2 градусов;

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений и был установлен уже девятый температурный рекорд.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: