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У кого длиннее: в Донецке сделали интересное наблюдение в новогоднюю ночь

суббота, 04 января 2020, 15:40
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В Донецке местные жители сделали интересное наблюдение касательно салютов, которые звучали в новогодюю ночь в городе.

Об этом сообщает "Апостроф".

Количество салютов, начавших звучать в 23:00 (в 0:00 по киевскому времени) в новогоднюю ночь, было не меньшим, чем прозвучавших после полуночи. Часовая разница во времени позволила определить, сколько в оккупированном городе осталось людей, встречающих праздник вместе с жителями подконтрольных территорий Украины.

Оказалось, довольно много. После 23:00 фейерверки и салюты шумели не менее 20 минут и вызывали живой интерес жителей близлежащих домов. Однако ни сигналов полиции, спешившей утихомирить "украинских диверсантов", ни телефонных звонков бдительных сторонников оккупантов – не было. Салюты после донецкой полуночи были даже поскромнее, хотя и длились подольше.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

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