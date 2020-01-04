Все разъехались: Аваков похвастался отдыхом в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в сети снимки со своего отдыха в Италии.

Фотографии с отдыха он разместил на своей странице в Instagram.

Чиновник поделился живописными фото, сделанными во время его путешествия. Геолокация опубликованных министром фотографий указывает на его местонахождение в городе Сорренто в Италии.

Пользователи с восторгом прокомментировали снимки Авакова.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на новогоднем отдыхе в президентской резиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область), посетил горнолыжный курорт Буковель.

Напомним, согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.