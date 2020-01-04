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Закрывают море: в сети вызвал гнев произвол оккупантов в Крыму

суббота, 04 января 2020, 18:59
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В аннексированном Россией Крыму оккупанты оградили дорогу у моря высоким забором.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Вы решили прогуляться вдоль моря, из Ливадии? Ну вот вам! (не стрималася - це ж самий наш ізюмчик!)", - написала она и опубликовала фотографии.

Пользователей сети шокировало такое строительное "новшество" на полуострове. В комментариях под постом блогера они выразили свое недовольство.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути, в соцсетях растет возмущение.

Также в интернете показали фото шестиметрового забора вдоль трассы Ялта-Симферополь, который перегораживает часть территории поселка Олива в оккупированном Крыму.

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