Закрывают море: в сети вызвал гнев произвол оккупантов в Крыму

В аннексированном Россией Крыму оккупанты оградили дорогу у моря высоким забором.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Вы решили прогуляться вдоль моря, из Ливадии? Ну вот вам! (не стрималася - це ж самий наш ізюмчик!)", - написала она и опубликовала фотографии.

Пользователей сети шокировало такое строительное "новшество" на полуострове. В комментариях под постом блогера они выразили свое недовольство.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути, в соцсетях растет возмущение.

Также в интернете показали фото шестиметрового забора вдоль трассы Ялта-Симферополь, который перегораживает часть территории поселка Олива в оккупированном Крыму.