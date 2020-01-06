Названа фамилия второго бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: фото героя

В понедельник, 6 января, стало известно, что в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб Сергей Кацун из Славуты.

Об этом сообщает "Е".

Оказалось, что вчера Хмельницкая область на востоке потеряла двух героев. Кроме Сергея Дичека с Волочиска, который подорвался на взрывном устройстве, погиб Сергей Кацун из Славуты.

Военный 1976 года рождения.

"Известно, что боец служил в 93-тей отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Погиб при выполнении боевого задания. Все обстоятельства смерти пока не известны. Сообщили только, что был враждебный обстрел, в результате чего и погиб наш земляк. Сейчас тело бойца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Затем Сергея привезут на родину, чтобы похоронить", - рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошлом 2019 году .