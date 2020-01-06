Социолог сделала интересное замечание про "батьку" Зеленского

По словам директор Фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, решение украинцев отдать всю власть одному человеку - Владимиру Зеленскому - невероятно даже в мировом масштабе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

"Да, раньше тоже выбирали людей без опыта в политике, но не президентами. Когда мы вспоминаем того же Рейгана (Рональд Рейган, 40-й президент США, также был актером - ред.), ну, извините, он два срока был губернатором очень серьезного штата (Калифорнии - ред.), а до того - руководителем профсоюза актеров, а еще - активистом, сначала Демократической, а затем Республиканской партии. Трамп тоже был активистом своей партии, хотя и не был профессиональным политиком. Мы знаем случаи, когда новая партия не из политиков вдруг проходила в парламент, различные "Пираты" (в Чехии - ред.) и т.д. Но они никогда не составляли моно- большинства. Они просто имели проходной балл... То есть, очевидно, что все это прошло под знаком лидерства Зеленского. Хотели выбрать его команду, и было не так важно, кто там есть", - сказала эксперт.

Она отметила, что это похоже на запрос на "сильную руку" вроде Лукашенко в Беларуси.

"Я бы сказала, что Александра Лукашенко, но не Путина. Согласно исследованиям Института социологии, там ежегодно замеряют отношение украинцев к различным президентам, не только украинским. И за все годы первенство имел Александр Лукашенко. Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже тогда был Лукашенко. Хотят "Батьку"", - добавила Бекешкина.

Она утвердительно ответила на вопрос журналистов, что это выглядит противоречиво. Потому что, с одной стороны, украинцы хотят "батьку", а с другой - выходим на Майдан и доказываем, что мы свободная нация.

"Есть такой вопрос в международных сравнительных исследованиях, который измеряет авторитаризм: "Согласны ли вы, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии?". То есть, это единоличный лидер. У нас 60% стабильно отвечает "да". Это вроде бы стремление к авторитаризму. Мы пошли дальше и задали вопрос: "А должен ли этот сильный лидер соблюдать законы, или иногда в интересах дела можно их обойти?". Абсолютное большинство отвечает, что он должен действовать по закону. То есть, на самом деле, это не авторитаризм. Это популизм. Чтобы был какой-то такой хороший "батька", который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Голобородько в фильме ("Слуга народа" - ред). Но если он будет нас прижимать, мы выйдем на Майдан", - рассказала эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году в окружении президента Украины Владимира Зеленского будут изменения.