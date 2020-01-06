RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 января

17:08
Социолог сделала интересное замечание про "батьку" Зеленского
16:50
Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых
15:59
Появились фото прощания под Запорожьем с маленькими детьми, погибшими при пожаре
15:52
Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю
15:39
В Украине вводят новый механизм соцпомощи
15:01
Красивые поздравления с наступающим Рождеством Христовым: стихи и проза
14:59
С российским военным кораблем произошло ЧП у побережья Турции: видео
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
14:29
Названа фамилия второго бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: фото героя
14:25
Под Москвой нашли мертвыми сотрудника "Роскосмоса" и его брата
13:36
Под Черкассами ребенок погиб под колесами авто: фото ДТП и фамилия водителя
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Социолог сделала интересное замечание про "батьку" Зеленского

понедельник, 06 января 2020, 17:08
переглянути новину українською

По словам директор Фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, решение украинцев отдать всю власть одному человеку - Владимиру Зеленскому - невероятно даже в мировом масштабе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

"Да, раньше тоже выбирали людей без опыта в политике, но не президентами. Когда мы вспоминаем того же Рейгана (Рональд Рейган, 40-й президент США, также был актером - ред.), ну, извините, он два срока был губернатором очень серьезного штата (Калифорнии - ред.), а до того - руководителем профсоюза актеров, а еще - активистом, сначала Демократической, а затем Республиканской партии. Трамп тоже был активистом своей партии, хотя и не был профессиональным политиком. Мы знаем случаи, когда новая партия не из политиков вдруг проходила в парламент, различные "Пираты" (в Чехии - ред.) и т.д. Но они никогда не составляли моно- большинства. Они просто имели проходной балл... То есть, очевидно, что все это прошло под знаком лидерства Зеленского. Хотели выбрать его команду, и было не так важно, кто там есть", - сказала эксперт.

Она отметила, что это похоже на запрос на "сильную руку" вроде Лукашенко в Беларуси.

"Я бы сказала, что Александра Лукашенко, но не Путина. Согласно исследованиям Института социологии, там ежегодно замеряют отношение украинцев к различным президентам, не только украинским. И за все годы первенство имел Александр Лукашенко. Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже тогда был Лукашенко. Хотят "Батьку"", - добавила Бекешкина.

Она утвердительно ответила на вопрос журналистов, что это выглядит противоречиво. Потому что, с одной стороны, украинцы хотят "батьку", а с другой - выходим на Майдан и доказываем, что мы свободная нация.

"Есть такой вопрос в международных сравнительных исследованиях, который измеряет авторитаризм: "Согласны ли вы, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии?". То есть, это единоличный лидер. У нас 60% стабильно отвечает "да". Это вроде бы стремление к авторитаризму. Мы пошли дальше и задали вопрос: "А должен ли этот сильный лидер соблюдать законы, или иногда в интересах дела можно их обойти?". Абсолютное большинство отвечает, что он должен действовать по закону. То есть, на самом деле, это не авторитаризм. Это популизм. Чтобы был какой-то такой хороший "батька", который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Голобородько в фильме ("Слуга народа" - ред). Но если он будет нас прижимать, мы выйдем на Майдан", - рассказала эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году в окружении президента Украины Владимира Зеленского будут изменения.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: