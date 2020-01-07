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Как россияне ездят в Крым: в Украине сделали интересное наблюдение и показали видео

вторник, 07 января 2020, 18:32
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В сети появилось видео, на котором видно как россияне массово едут в оккупированный Крым через материковую Украину, не пользуясь Керченским мостом.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Издание отмечает, что в Мелитополе после аннексии украинского Крыма россияне появлялись довольно редко, но в последнее время на дорогах города машины с московскими номерами стали появляться чаще.

Кроме того, в Константиновке под Мелитополем недавно обратили внимание на такси с московскими номерами, которое курсировало по городу.

Трасса Е105 проходит через Мелитополь и ведет к КПВВ "Чонгар" в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.

На опубликованном видео, можно увидеть, что москвичи в Мелитополе проезжают по главному проспекту в южном направлении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря, президент РФ Владимир Путин проехал по железной дороге на мосту из оккупированного Крыма и таким образом запустил движение по железнодорожной ветке моста.

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