Лазеры и "жезлы Бога": как и чем человечество собирается вести космические войны

Технологические достижения последних десятилетий значительно удешевили вывод объектов на низкие орбиты, что открыло дорогу к активному военному освоению космоса.

Одной из самых перспективных отраслей является интеграция спутников в систему управления боевыми дронами, сообщает "Апостроф". Это позволяет существенно увеличить как количество, так и боевую эффективность БПЛА на конкретных театрах боевых действий.

В целом, наличие развитой спутниковой инфраструктуры позволяет не только наблюдать за противником, а также обеспечивать надежный и хорошо защищенный канал связи. Соперничество государств сейчас сосредоточено именно на возможностях развертывать собственные спутниковые сети, защищать их, отслеживать и поражать вражеские аппараты с поверхности земли. А вот размещения вооружений на космических аппаратах в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

"Не думаю, что в ближайшее время это станет существенной проблемой. Ведь конфликту в космосе должен предшествовать конфликту на земле", - отметил Бен Бейсли-Уокер, один из ведущих специалистов UNIDIR.

Тем не менее, технологических препятствий для размещения вооружений в околоземном пространстве сейчас уже почти не осталось.

"Ключевыми направлениями здесь являются ракетные, противоракетные и лазерные вооружения", - сообщил Рам Джаку, профессор университета МакГилл, автор книги "Глобальное управление космосом: международное исследование".

Действительно, успехи в разработке лазерных технологий открывают возможность для реализации идей одного из самых амбициозных проектов времен холодной войны - Стратегической Оборонной Инициативы или "Звездных войн" Рональда Рейгана. Тогда планировалось создать систему из вооруженных лазерами спутников, которые смогут эффективно перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Впрочем, если в 1980-х годах строительство лазеров требуемой мощности выглядело фантастикой, то сегодня уничтожение ракет и летательных аппаратов с помощью боевых лазеров - это обычное дело. А в космосе, при отсутствии атмосферы, эффективность лазерного оружия будет еще более высокой.

Снижение стоимости вывода грузов на орбиту открывает дорогу и к реализации других фантастических проектов космического оружия. В частности, это американские проекты, известные под названием "жезлы Бога". Согласно им, на спутнике должны размещаться массивные вольфрамовые стержни, которые в момент пролета над целью просто сбрасываются вниз. К моменту достижения поверхности земли эти стержни должны развить скорость до 12 км\с, что позволяет поражать цели с силой ядерного взрыва.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Звездные войны уже сегодня: человечество испытывает космическое оружие.