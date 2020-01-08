RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 января

13:22
Появилось видео атаки на аэропорт в Одессе и данные о нападавшем
13:03
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала история чудесного спасения украинца
12:53
Украина приняла жесткое решение насчет полетов над Ираном: первые подробности
12:35
В Казахстане прогремел смертельный взрыв в жилом доме: первые подробности и кадры с места
12:18
Маша Ефросинина перестала стесняться и показала себя в купальнике: фото
12:05
Под Днепром автобус с людьми попал в жуткое ДТП: фото с места и данные о жертвах
11:40
Это катастрофа: Брэд Питт пожаловался на личную жизнь
11:28
Крушение самолета МАУ в Иране: сеть взволновали странные детали на фото
11:21
Поисковая операция продолжается: опубликовано страшное видео с места крушения самолета МАУ в Иране
11:15
Названы фамилии пилотов самолета, разбившихся в авиакатастрофе в Иране
11:14
Время крепко держаться за руки: украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу в Иране
10:57
На месте крушение самолета МАУ в Иране обнаружили страшные находки: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала история чудесного спасения украинца

среда, 08 января 2020, 13:03
переглянути новину українською

В сети появилась история спасенного украинца, который не сел на борт самолета МАУ, что разбился в Тегеране (Иран).

Об этом написал сам Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

"Получается так. 4 января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8 так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил", - отметил он.

Пользователи сети прокомментировали чудесное спасение украинца.

Напомним, 8 января в городе Тегеран сразу после взлета разбился"Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: