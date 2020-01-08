Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала история чудесного спасения украинца

В сети появилась история спасенного украинца, который не сел на борт самолета МАУ, что разбился в Тегеране (Иран).

Об этом написал сам Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

"Получается так. 4 января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8 так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил", - отметил он.

Пользователи сети прокомментировали чудесное спасение украинца.

Напомним, 8 января в городе Тегеран сразу после взлета разбился"Боинг 737", принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" находилось, по предварительной информации, 11 украинцев.