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Собор пресвятой Богородицы: что нельзя делать 8 января

среда, 08 января 2020, 08:00
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Фото: Главред

8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа.

Название праздника пошло от совершения в этот день общего, соборного почитания и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц.

В такой праздник есть некоторые запреты. В частности, в этот день нельзя работать, особенно беременным женщинам. Раньше считалось, что если беременная женщина или ее супруг нарушат этот запрет, у них родится ребенок с физическими недостатками.

Запрет касается любой работы по дому и физического труда. Также нельзя шить, вышивать, вязать и вообще заниматься любым рукоделием и ремеслом. Хотя в некоторых регионах существовала традиция, по которой в этот праздник обычно занимались столярными работами.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Украине будет солнечно и без осадков.

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