Часть Украины заметает снегом: появилось интересное фото

В сети показали интересное фото украинских Карпат в четверг, 9 января, которые засыпало снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей Facebook-странице.

"По состоянию на 08:00 09.01.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер С-З 8 м/с. Температура воздуха 0 °С", - говорится в сообщении.

На фото видно горы, покрытые снегом. Причем, местами образовались даже горы из снега.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.

Также сеть повеселили необычные фото креативных снеговиков в Украине в связи с аномально теплой зимой.