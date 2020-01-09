В Украину запретили въезд скандальной российской блогерше: названа причина

В среду, 8 января, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину сроком на 3 года российской блогерше Александре Митрошиной.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Она нарушила правила въезда-выезда на ТОТУ АР Крым.

Пограничники обнаружили ее в "Борисполе" при выезде из Украины, она как раз проходила оформления на рейс в Минск.

Отметим, что Митрошина въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

Напомним, что в сети опубликовали личные данные лиц, совершивших нападение на активистов в Киеве перед выступлением российской блогерши Александры Митрошин.