RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

08:45
Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине

8 января

15:23
Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: сколько придется платить
09:19
Нацбанк обновил курс валют на 8 января: что происходит с долларом
08:32
Что будет с пенсиями украинцев в 2020 году: главные изменения и расчеты

6 января

23:27
Стала известна зарплата министра Милованова и его заместителей
09:10
Что происходит с гривной после выходных: курс валют

5 января

13:37
Деньги уже на счетах: в Украине сделали важное уточнение по транзиту газа из России
08:13
Когда будет индексация пенсий в 2020 году: сроки и размер выплат

4 января

17:30
В Украине увеличили размер алиментов: сколько теперь надо выплачивать

3 января

11:49
В партии "Слуга народа" сделали громкое заявление о повышении пенсионного возраста
10:35
Гривну ждут резкие перепады: появился прогноз курса валют на 2020 год
09:21
Что происходит с гривной в январе: курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину запретили въезд скандальной российской блогерше: названа причина

четверг, 09 января 2020, 11:16
переглянути новину українською

В среду, 8 января, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину сроком на 3 года российской блогерше Александре Митрошиной.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Она нарушила правила въезда-выезда на ТОТУ АР Крым.

Пограничники обнаружили ее в "Борисполе" при выезде из Украины, она как раз проходила оформления на рейс в Минск.

Отметим, что Митрошина въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

Напомним, что в сети опубликовали личные данные лиц, совершивших нападение на активистов в Киеве перед выступлением российской блогерши Александры Митрошин.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

От Скнилова до Ирана: самые масштабные катастрофы украинских самолетов

Будут брать всех подряд: кто останется в Украине после приглашения Меркель

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: