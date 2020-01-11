Назад в Средневековье: в сети показали фото серьезного ЧП на оккупированном Донбассе

В сети рассказали о серьезной проблеме в оккупированном боевиками ДНР-ЛНР Алчевске.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Twitter.

"В Алчевске (под контролем ЛНР) с начала года перебои с водой. Водоснабжения не было 4 дня. Люди набирали воду из родников, топили снег и лед. Русский мир поздравил с новым годом", - написал он.





"Перебои с водой не с начала года появились. В Алчевске перебои уже 4 года. Воды не бывает и по 5 дней", "Кажется с самого 14го проблемы с водой. Да что там с водой. Со всем проблемы", "Развивается республика", "Из таяного снега на выходе грязная вода. Потому что белоснежный снег отнюдь не чистый", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе на КПВВ в Горловке умерла пенсионерка, которая была ярой поклонницей боевиков. Она ехала на подконтрольную правительству территорию за пенсией.