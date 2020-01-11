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Применяли запрещенное оружие: в ООС рассказали о новых провокациях боевиков

суббота, 11 января 2020, 18:49
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В субботу, 11 января, противник на Донбассе дважды нарушил режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики осуществляли стрельбу в том числе и из запрещенного минскими соглашениями 120-мм миномета. В частности, в районе Красногоровки противник выпустил по позициям военнослужащих ВСУ три мины.

Также по украинским позициям стреляли из станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Песков Донецкой области.

В результате провокационных обстрелов противника 11 января потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ООС рассказали, что за десять дней января, в результате ответного огня на провокационные обстрелы противника на Донбассе, были ликвидированы 12 боевиков, еще 21 член незаконных формирований получил ранения.

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