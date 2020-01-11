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В США показали зрелищное фото космической станции на фоне Земли

суббота, 11 января 2020, 09:55
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В сети появилось яркие кадры космической станции США, которая вращается вокруг Земли.

Об этом написал в Twitter американец Джон Краус.

"Ух ты! Я все понял! Международная станция Space Station, вращающаяся вокруг Земли со скоростью 17 500 миль в час. Сегодня вечером проходит через полную луну, как видно из окрестностей заповедника Пейнс-Прери во Флориде. Окно для захвата этого перехода длилось всего лишь 0,58 секунды", - говорится в сообщении.

Краус - опытный фотограф, за плечами которого съёмки десятков ракетных запусков. Его работы публикуют на сайте NASA, а Илон Маск хвалит их в своих соцсетях. При этом Краусу всего 18 лет, а снимать запуски ракет он начал ещё школьником.

Как сообщал "Апостроф", ранее астронавтка NASA Джессика Меир, которая сейчас находится на борту Международной космической станции, показала впечатляющую фотографию Амазонки.

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Раздел: Общество
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