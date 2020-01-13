Пронизывает все тело: ученые запечатлели на фото смерть

Западные специалисты смогли сделать невозможное: во время проведения опытов на дождевых червях им удалось сделать фотоснимок смерти.

Как сообщает западная пресса, во время эксперимента исследователями велось наблюдение за состоянием червей, которые находятся на грани смерти. С помощью специальной аппаратуры ученые смогли установить, что процесс смерти представляет собой волну голубого цвета, которая буквально пронизывает весь организм.

Есть версия, что свечение возникает из-за импульса, запущенного угасающей нервной системой, и проходящего в последний раз через нервные окончания. С прикосновением так называемой "голубой волны" прекращалось обеспечение клеток энергией, что приводило к их отмиранию.

Ученые считают, что такие результаты исследования помогут в тщательном изучении процесса гибели живых организмов.

Напомним, что в графстве Сомерсет (Великобритания) археологи наткнулись на римский некрополь - десятки захоронений взрослых и детей.