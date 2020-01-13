В Иране попытались оправдаться за ложь о сбитом самолете МАУ

Представитель правительства Ирана заявил, что президент Рухани до полудня 10 января не знал, что иранские военные утром 8 января сбили ракетой самолет "МАУ".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января - ред.), Было основано на наблюдениях по широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была в администрации, причиной этого несчастного случае была ракета", - сказал Раби.

По его словам, до полуночи с 9 на 10 января военное командование не сообщало правду администрации Рухани. Президент якобы не знал о том, что на самом деле произошло, до полудня 10 января, когда он созвал Совет национальной безопасности. Именно на этом заседании, по словам Раби, генштаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за катастрофу.

"К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", - признал Раби.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и членов экипажа, все погибли на месте. Эксперт сначала называл несколько причин авиакатастрофы . Но потом узнали, что причиной аварии стало попадание ракеты в судно.

Позже командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Саламе публично извинился за сбитый ошибочно Украинский самолет МАУ .

Как сообщал "Апостроф", издание The New York Times полностью воспроизвело полет и падение самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение под Тегераном (Иран).