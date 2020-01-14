Несут флаги и плакаты: эксклюзивные фото митинга против рынка земли в Киеве

Во вторник, 14 января, в центре Киева начался митинг против запуска рынка сельскохозяйственной земли, активисты с флагами и плакатами направились под здание парламента.

Фотографии с места событий предоставил корреспондент "Апострофа".

Так, активисты, которые называют себя фермерами, выступают против снятия моратория на продажу земли, а также против принятия соответствующих законопроектов об этом в Верховной Раде. Они принесли с собой плакаты с лозунгами против продажи земли и флаги.

К месту акций уже были направлены усиленные патрули полиции, правоохранители будут наблюдать за порядком в ходе митингов. В частности, в центре Киева, неподалеку от здания парламента замечены около десятка автобусов с силовиками.

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Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра сообщил, что вопрос открытия рынка земли состоит лишь в наличии политической воли у руководства страны, поскольку рассмотрение всех правок в соответствующий законопроект может занять всего 3 часа.

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