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Появилась меткая фотожаба на состояние дорог в Украине

вторник, 14 января 2020, 00:10
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Катастрофическое состояние украинских автодорог, на которых каждый год образуются огромные выбоины, похожие на мелкие водоемы, стал поводом для остроумной шутки в сети.

Фотожаба с изображением милой домашней птицы опубликована в группе "Баба і кіт" в социальной сети Facebook.

На опубликованном фото утка использует по прямому назначению огромную лужу, образовавшуюся на проезжей части автомобильной дороги.

"Хоть кому-то нравятся ямы на дорогах", - подписал опубликованный снимок автор поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения. По данным "Укравтодора", в капитальном ремонте нуждались около 5,9 тысяч км, а в текущем - около 8,1 тысяч км.

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