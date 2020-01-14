Появилась меткая фотожаба на состояние дорог в Украине

Катастрофическое состояние украинских автодорог, на которых каждый год образуются огромные выбоины, похожие на мелкие водоемы, стал поводом для остроумной шутки в сети.

Фотожаба с изображением милой домашней птицы опубликована в группе "Баба і кіт" в социальной сети Facebook.

На опубликованном фото утка использует по прямому назначению огромную лужу, образовавшуюся на проезжей части автомобильной дороги.

"Хоть кому-то нравятся ямы на дорогах", - подписал опубликованный снимок автор поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения. По данным "Укравтодора", в капитальном ремонте нуждались около 5,9 тысяч км, а в текущем - около 8,1 тысяч км.