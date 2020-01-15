Катастрофа самолета МАУ: живущая в Иране украинка рассказала о погибшей маме, видео

Украинка Алена Арам, которая живет с семьей в Иране, рассказала о погибшей матери, которая была пассажиркой разбившегося самолета МАУ под Тегераном.

Об этом сообщает ТСН.

Девушка прилетела из Ирана на встречу президента Украины Владимира Зеленского с родственниками погибших украинцев в авиакатастрофе. Она прилетела в Украину транзитом - через соседние с Ираном страны, потому что уже неделю в "Борисполе" не принимают самолетов из Тегерана.

Алена Арам приехала с мужем и четырехлетним сыном. Прилетела в Киев, чтобы дождаться тело мамы и похоронить ее на родине.

Отмечают, что сыну о смерти бабушки не сказали. Дочь сама подошла к маленькому мемориалу, который сразу после катастрофы сделали в аэропорту. Среди портретов в рамках возле свечей и фотография Ольги Коб'юк - мамы Алены.

Девушка живет в Тегеране, а ее мать Ольга жила в Киеве. На новогодние праздники поехала к дочери. Ольге Коб'юк был 61 год. Дочка сказала, что на свой возраст она не выглядела. Работала бухгалтером, имела кучу друзей, но жила для дочери и ее семьи.

"Она жила нами, внуком, мной, моим мужем. Она нас поддерживала во всем", - поделилась женщина.

8 января после новогодних праздников Ольга возвращалась в Киев. Алена сказала, что отпускала маму с легким сердцем. Провела к регистрации и уехала домой, а потом открыла ленту новостей.

"Было ощущение, что ошибка, что, возможно, выжили, что они там не погибли, что сейчас позвонят и скажут, что это не этот самолет", - вспоминает Алена Арам.

Напомним, на встрече Зеленский заявил что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украине. Он отметил, что поставил задачу вернуть тела погибших на родину как можно быстрее.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины выделил средства для помощи семьям погибших членов экипажа самолета, который разбился в небе над Тегераном (Иран) 8 января.