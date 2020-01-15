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Нардеп отличился противной выходкой в Раде: момент попал на видео

среда, 15 января 2020, 21:29
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На заседании Верховной Рады Украины народного депутата Ярослава Юрчишина заметили за странным занятием.

Видео разместили на YouTube-канале News 360.

Нардеп от партии "Голос" во время работы ковырялся в носу. Однако это не все - после такого занятия он ел то, что достал из носа.

В это время народный избранник был погружен во что-то в своем телефоне и явно не замечал, что его снимает камера. Депутат с очень сосредоточенным видом занимался своим делом, не обращая внимания на окружающих.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 января в зале Верховной Рады после длительного отсутствия появился народный депутат Роман Иванисов, который был осужден за педофилию.

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