Нардеп отличился противной выходкой в Раде: момент попал на видео

На заседании Верховной Рады Украины народного депутата Ярослава Юрчишина заметили за странным занятием.

Видео разместили на YouTube-канале News 360.

Нардеп от партии "Голос" во время работы ковырялся в носу. Однако это не все - после такого занятия он ел то, что достал из носа.

В это время народный избранник был погружен во что-то в своем телефоне и явно не замечал, что его снимает камера. Депутат с очень сосредоточенным видом занимался своим делом, не обращая внимания на окружающих.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 января в зале Верховной Рады после длительного отсутствия появился народный депутат Роман Иванисов, который был осужден за педофилию.