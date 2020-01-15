Появились впечатляющие фото заснеженных Карпат в тумане

Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал впечатляющие фотографии украинских Карпат, которые окутал туман.

Их разместили на Facebook-странице.

На кадрах видно вершину горы Иван Черногорский, которую затянул густой туман.

"По состоянию на 10:00, 15.01.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 4 м/с. Температура воздуха -4 °С", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.

Детальнее о том, какой будет погода в Украине, читайте в материале "Апострофа": Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели.