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Синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до 8 градусов: карта

четверг, 16 января 2020, 06:20
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Фото: glavred.info

16 января в западных областях Украины ударят морозы до -8 градусов.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем солнечно. Ночью столбик термометра опустится до -2 ...- 8 градусов, а днем покажет +1 ...+8 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1 ...-3 градуса, днем температура повысится до +1 ... +3 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В восточных регионах 16 января без осадков. Солнце щедро будет освещать небосклон весь день. Температура воздуха -2 ...-4 градуса ночью и +1 ... +3 днем. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Ртутный столбик покажет +1 ...-3 градуса ночью и +2 ... +5 градусов днем. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают 0 ...-2 градуса. Днем столбик термометра покажет +2 ... +4 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В столице 16 января температура составит -1 ...-3 градуса ночью и +2 ... +4 градуса днем. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Без осадков.

Как писал "Апостроф" ранее, синоптики уверяют, что не стоит ожидать значительного снижения температуры в ближайшую неделю. Более того, даже знаменитые крещенские морозы в этом году пройдут под знаком "плюс".

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