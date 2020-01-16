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Вот это "ажиотаж"! В сети едко высмеяли новый "прорыв" оккупантов на Донбассе, фото

четверг, 16 января 2020, 04:20
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В сети опубликовали фотографии поезда, который курсирует на оккупированной территории Донецкой области.

Соответствующие снимки размещены на Twitter-странице "hochu_domoy.ua".

По словам автора поста, фото сделаны в Донецке. На них можно увидеть поезд Еленовка-Донецк, который, судя по снимкам, состоит из одного вагона и локомотива. При этом на платформе пассажиров поезда, встречающих или провожающих людей не наблюдается.

"Если бы Вы еще слышали с каким пафосом объявляют: "Поезд шесть тысяч какой-то, (номер у него такой) прибыл на жд станцию Донецк", – пишут в комментариях к снимкам.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

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