Вот это был снег! Опубликовано впечатляющее архивное фото зимы в Украине

Депутат Львова Игорь Зинкевич показал архивное зимнее фото из Тернопольщины.

Соответствующее фото он показал в Facebook.

"Вот это когда-то был снег... Поезд Тернополь-Лановцы откапывают из-под снега 1929", - написал он.

"Помню Львов с такой высотой сугробов снега, в канализацию не помещался, советские времена", "Да, это тебе не в Буковеле на борде гонять", - пишут в комментариях.

Детальнее о том, какой будет погода в Украине, читайте в материале "Апострофа": Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели.

Как писал "Апостроф" ранее, синоптики уверяют, чтоне стоит ожидать значительного снижения температуры в ближайшую неделю. Более того, даже знаменитые крещенские морозы в этом году пройдут под знаком "плюс".