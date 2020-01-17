Появилась меткая карикатура на "перезагрузку" Путиным власти в стране

В сети опубликовали правдивую карикатуру после после отставки правительства РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Картинку разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

На изображении нарисованы мусорные баки с разным предназначением: для стекла пластика и бумаги. Однако на последнем контейнере написано слово "Конституция" и нарисован герб РФ.

"Кремлевский мусор...", - подписал карикатуру художник.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали смешную карикатуру на президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Напомним, в сети продолжают шутить по поводу отставки правительства Российской Федерации, о которой объявил премьер-министр Дмитрием Медведев после выступления президента России Владимира Путина с обращением с Совету Федерации.