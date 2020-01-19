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Конец эпохи бедности в Украине показали забавной фотожабой

воскресенье, 19 января 2020, 05:51
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В сети в очередной раз пошутили над заявлениями о завершении "эпохи бедности".

Соответствующая фотожаба была опубликована на Twitter-странице "Баба Тома".

В качестве материала для коллажа была использована картина "Девочка с персиками" Валентина Серова и фотография некоего мясного отдела.

"Картина известного художника 21 столетия Бедоносца В.О., масло, кусок хлеба. Конец эпохи нищеты. "Какие там персики, б*я? Тут уже и мясо никто не покупает, если что!", – говорится в подписи к картинке.

Напомним, не так давно Украину сотрясли скандалы из-за новостей о получении топ-чиновниками огромных зарплат и премий. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука.

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